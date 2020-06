Valgte bort meglerjobb for å satse på smykker

– Da det gikk opp for meg at jeg skulle jobbe som eiendomsmegler, skjønte jeg at jeg måtte endre kurs. Cathrine Børter grøsser fortsatt ved tanken om en hverdag med stive skjortekrager, papirarbeid og budrunder.

I dag er både uniformen og arbeidsdagen noe helt annet, som på mange måter lar seg lese gjennom antrekket som er valgt for dagen. På mange meters avstand kan man se at hun jobber i et kreativt felt. Frynsebukse av eget design, en fargerik skjorte og luftige sandaler. Rundt halsen og på håndleddet snirkler det seg kraftige smykker, som er grunnen til at hun i dag kan kalle verandaen på Disen et slags studio, så lenge været tillater det.

– Jeg burde kanskje lært av mine første år i bransjen, at jeg ikke har valgt verdens letteste bransje. Men det er lidenskapen som tar over. Det er ikke et valg jeg har tatt en gang, du bare går inn den døra. Jeg kjenner at jeg blir trist om jeg ikke får brukt hendene i jobben min, sier Børter. Foto: Ida Bjørvik

Hun innrømmer at hun egentlig har vokst seg ut av hjemmekontoret, men at det er en slags ro å kunne bruke hjemmet som base – enn så lenge.

Skummelt liv

– Jeg synes bare det var så skummelt å skulle leve av å være kreativ. Børter er tilbake ved veiskillet hennes for rundt ti år siden.

– Det var derfor jeg valgte den sikre veien, som for meg var Handelshøyskolen BI. Jeg skjønte ikke at det kreative var en så viktig del av livet mitt før det nesten var for sent, sier hun.

– Det er klart at jeg kjente på en skapertrang jeg ikke fikk utløp for, sier Børter, og snakker om fortiden. Selv om hun gikk etter magefølelsen og havnet i et kreativ arbeidsmiljø, var det fortsatt noe som manglet. Etter endt utdanning på Esmod i Oslo fikk hun jobb som designer for det norske klesmerket FWSS.

Designeren sier det er en lang reise fra idé til ferdig produkt, men at selve sammensetningen ikke trenger å ta så lang tid. Hun har allerede vokst seg ut av studioet sitt hjemme, men enn så lenge er det her hun ønsker å være. Foto: Ida Bjørvik

Den gang var det eid av Nina Granerød og Frode Grønvold. –Det startet jo som en gründerbedrift hvor vi satt på et bittelite kott og designet plagg, til at Blender kjøpte merkevaren og kommersialiserte hele driften. Jeg har nok forstått mer med tiden at det å skape noe faktisk blir den derre babyen din.

Da Børter gikk ut i svangerskapspermisjon for fire år siden begynte hun å pusle med sitt hjemme. Hun bestilte ferskvanns-, krystall- og barokkperler fra Ebay, Thailand og Kina, og danderte de sammen som et lite stykke kunst. Noe ble til smykker, mens andre produkter ble til brosjer.

« – I det man kommer inn i et miljø og jobber med det man ønsker har man ikke lenger behovet for å utrykket hvor man står i forhold til stil. »

– Det hele var litt tilfeldig, egentlig. Jeg la ut bilder av det jeg produserte hjemme på Instagram, og før jeg visste ordet av det begynte folk å bestille. Det gikk veldig bra fra første stund, og da jeg kom tilbake på jobb fikk jeg lov å fortsette prosjektet på si av sjefene mine. Det var ikke noe konkurranse mot FWSS.

Til høsten har luksusnettstedet Net-a-porter tatt inn Pearl Octopuss.y, noe som igjen kan åpne flere dører. - Jeg føler jeg må til utlandet. Jeg tror det må være litt sånn, at man ikke bare satser på det skandinaviske markedet. Designet er såpass spesielt at det egner seg utenfor landets grenser. Det er jo også drømmen, sier Cathrine Børter. Foto: Ida Bjørvik

Petit L’amour, The Cobra Snakes og Silver Oysters – bare navnene på de ulike smykkene vekker nysgjerrighet, noe det også har gjort utenfor landets grenser. Da Børter deltok på messen under moteuken i København i fjor, var det flere håndtrykk som ble avgjørende for at hun kunne si opp den faste jobben sin, og heller satse 100 prosent på sin egen merkevare. Hun har allerede fått samarbeide med det danske merket Baum und Pferdgarten, noe som resulterte i at kolleksjonen ble publisert hos Vogue Runway.

Lager for H&M

I tillegg har hun laget klær for H&M, og selger smykkene sine på et knippe utvalgte steder her til lands. Nå har markeder som Japan og Tyskland vist stor interesse for de vågale smykkene.

– Jeg synes det er dritskummelt, sier designeren, og fikler litt med designet hun har lagt foran seg på bordet. Hun setter solbrillene sine på nesen så slipper å myse mot sola, og lar setningen henge litt i luften. Hun gjentar at hun synes det er skummelt, og må innrømme at hun virkelig kjenner på at man er sin egen verste fiende til tider.

– Jeg elsker unike plagg, og at folk har en liten tvist i antrekket sitt. Til nå har jeg laget rundt 20 frynsejakker, noe som blir alt annet enn å skulle produsere 400 av den i samme farge og i ulke størrelser. Nå kan det føles ut som en lite kunstverk for den som ender opp med den ene jakken, sier hun. Foto: Ida Bjørvik

– Selv om jeg tror på det jeg holder på med, må jeg innrømme at jeg tviler hele veien. Jeg spør meg ofte om hvor lenge jeg kan holde på med dette. Samtidig prøver jeg å ikke tenke så mye. Jeg ønsker holde på så lenge folk vil ha det og så lenge det er gøy. De som forstår merket, ønsker det. Samtidig er det viktig å ikke gape over for mye. Det er da det presset kommer, sier hun.

Selv beskrive hun ikke Pearl.Octopuss.y som et smykkemerke – heller som et univers. I tillegg til å lage smykkene, som kanskje er mest kjent, produserer hun keramikk, i tillegg til at tekstiler er blitt en del av produksjonen. – Det er en tydelig estetikk rundt merkevaren, noe som kan dras over til ulike produkter, mener hun.

Børter beskriver merket som nokså maksimalistisk. Samtidig beskriver hun sin egen stil som det motsatte.

– Tilbehør er jo så gøy – du kan skape en helt annen look uten å måtte bytte antrekk. Man trenger ikke mange plagg i skapet i dag. Jeg mener heller man kan eksperimentere med tilbehør. Foto: Ida Bjørvik

– Jeg var nok mer vågal i stilen da jeg var ung. I det man kommer inn i et miljø og jobber med det man ønsker har man ikke lenger behovet for å utrykket hvor man står i forhold til stil, sier hun, og legger til at hun liker å kombinere designet sitt i en minimalistisk kontekst. En hvit skjorte kan endre uttrykk med en brosje av perler og diamanter, og en sort kjole sprites raskt opp med et par øredobber som er alt annet enn enkel i formen.

– Designet skal føles moderne, og er nok et speil av min egen stil. Det er en slags uniform jeg har bygd opp i løpet av årene. Tilbehør er jo så gøy – du kan skape en helt annen look uten å måtte bytte antrekk. Man trenger ikke mange plagg i skapet i dag. Jeg mener heller man kan eksperimentere med tilbehør, sier designeren.