Norske Anne Herzog lager drømmehus i Italia

LUKSUSBORG: Anne Herzog falt pladask for det lille castelloet på toppen av en toskansk åsrygg. Etter to års research fikk hun og partneren sikret eiendommen, som var en ruin, for en fransk kunde. All restaurering, interiør og uteområder er gjennomført av Matos/Herzog. Foto: Gaelle Le Boulicaut / Simone Parri