I sømmene på orientalske tepper

– Dette er ikke en stor kategori hos oss, men en kategori som gjerne skulle blitt større. Teppene burde jo selge for mye høyere priser enn de gjør i dag, og vi er fornøyd med å se at prisene går sakte oppover. I mellomtiden har man jo virkelig muligheten til å gjøre et godt kjøp hos oss. Snittprisene vi får for våre tepper i år er 34 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste 5 årene, så dette peker riktig vei.