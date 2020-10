Test av Google Nest Audio

Lyden er skarp og klar, den kommer balansert ut, og det merkes at denne høyttaleren har en betydelig dypere og bedre bass enn originalen. Om man går for to høyttalere satt opp i stereo (noe du kan gjøre i Home appen) blir det et fint sett høyttalere. Lyden er perfekt balansert, og i par kan disse høyttalerene definitivt fylle et helt rom.