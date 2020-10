Stumtjeneren er ikke foreldet

Herrebetjenten kan sees i sammenheng med stumtjeneren, jakkestativet og garderobeholderen. I stedet for å kun holde jakker, har herrebetjenten en tradisjonell kleshenger konstruert i tre for dressjakken på toppen og en lite hylle for armbåndsur, mansjetter og andre småting. Samt en løsning for å henge buksen (og slips), ment for å opprettholde pressen.