Prislappen på 7,7 millioner dollar er egentlig ikke hårreisende. Eller, for mange er den det, men for velfødde nordmenn er det ikke langt unna hva de betaler for å bo på Oslos beste kanter. Konvertert til norsk kroner er det rundt 70 millioner, eller et godt stykke under hva leilighetene oljefondsjefen visstnok kikker på for tiden.