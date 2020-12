Vil ha 18 millioner for T-skjorte-samling

Han begynte å samle på t-skjortene, og over de neste 5 årene har han klart å samle sammen absolutt alle som er laget. Til sammen er det 253, som sier litt om hvor begrenset kolleksjon det 26 år gamle skatemerket faktisk tilbyr. Noen av skjortene er laget i såpass begrenset antall som bare 30 stykker, hvor det er regnet med at skjortene alene vil koste over 12.000 dollar å sikre seg.