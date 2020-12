Agnellis speedbåt relanseres

Der originalen hadde et V-skrog med diagonale mahogni-planker, skal den nye lages i carbon. Det skal bidra til svært lav vekt, og båten er også blitt 10 fot lenger. Originalen hadde fire italienske V8-motorer, hver seg på 8-liter, mens den nye båten får bare to Mercury V8-racerbåtmotorer.

Agnellis båt ble solgt i sommer for nærmere fem millioner kroner. Det er enkelt å anta at nykommeren antagelig ikke blir noe billigere enn prisen på originalen.