Når hjemmekontoret blir til kunst

Varier Furniture har i mange år tråkket i en økonomisk motbakke, men er i ferd med å få et internasjonalt momentum. Totalt økte omsetningen fra 74 millioner i 2019 til 121 millioner i 2020. 95 prosent av salget er internasjonalt. Ikke bare har verden fått et nytt behov for hjemmeinnredning, men kanskje er vi også er litt lei tunge teak møbler fra mid century perioden? Et nytrukket objekt som like gjerne kan minne litt om et barnemøbel føles som et friskt pust, selv om de har vært i produksjon siden slutten av 1970-tallet.