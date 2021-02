Denne sofaen har superstjerner forbarmet seg over

For sofaens del kan noe av den nye populariteten attribueres den grammyvinnende artisten Frank Ocean. Noen år tilbake i tid postet han et bilde av seg selv på en slik sofa i Paris. Dune-en var plassert på dominerende orkesterplass i Oceans stue, kun flankert av en stor, hvit bokhylle – også designet av Paulin naturligvis. Ellers var rommet tomt. Med sine millioner av følgere var det god publisitet for både sofaen og familiefirmaet Paulin, Paulin & Paulin (drevet av hans sønn, kone og svigerdatter) som viderefører opphavsmannens ettermæle.