Denne mekaniske klokken var inspirasjonen bak Apple Watch

Den røde tråden mellom de to er den australske designeren Marc Newson. På 90-tallet startet han klokkemerket Ikepod, sammen med forretningsmannen Oliver Ike. Dette var på et tidspunkt hvor førstnevnte var langt unna den kjendisstatusen han i dag innehar. Ifølge en artikkel hos nettpublikasjonen A Blog to Watch kom Ike først i kontakt med Newson gjennom et intervju han selv gjorde med designeren, under Newsons første utstilling i Europa.