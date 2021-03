Johnny Depp selger huset

Depp har alltid vært en relativt eksentrisk karakter, både på av av skjermen, men selv for Depp må det kunne sies at dette er oppsiktsvekkende. For eiendommen, som Depp har eid i nærmere 15 år, er rimelig spektakulær. Det er snakk om en hel landsby, som en gang lå brakk, men som superstjernen har brukt en formue på å bygge opp.