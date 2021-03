Litt datert, men byr på nok

Ellers er det meste som før. Oppgraderingene i Surface Pro 7+ er i hovedsak av det skjulte slaget, men som totalt sett gjør Surface Pro 7+ til en ganske betydelig oppgradering fra forrige modell. Dette er likevel for dem som må ha en ny Surface Pro nå. Når 8. generasjon, eller hva Microsoft velger å kalle den, kommer er forsatt uvisst, men at den kommer er sikkert og for mange vil det være verdt å vente.