Tidenes påskeegg er verdt 33 millioner dollar

Kun fantasien satte grenser for hva smykkehuset House of Fabergé fant på med de berømte Fabergé-eggene. Til tross for at en russisk amerikaner stjal navnet til sitt duftmerke i 1937, er det først og fremst de råflotte eggene man tenker på. I dag låst trygt inne på museer og i private kolleksjoner verden over.