Komiker selger gigantisk luksushytte

Nå er hytten til salgs, om det egentlig går an å bruke den beregnelsen på bygningsmassen. Ifølge Wall Street Journal er det egentlig snakk om to boligsalg, men kjøperen av den største eiendommen vil automatisk få tilbud om å kjøpe den mindre. Det er snakk om to eiendommer, en på 109 mål og en på 69 mål. Tilsammen er det altså snakk om en «skihytte» med et landområde på 178 mål.