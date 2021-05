Tom Dixon og Hydro lanserer stol produsert av Tesla-leverandør

Mottoet passer godt overens med Dixons tidligere designetos. Han ble først kjent på 80-tallet for møbler sveiset sammen av skrapmetall – til tross for at briten ikke har noen formell designutdannelse. Senere har han jobbet i interiørforhandleren Habitat og siden 2002 vært kreativ leder i sitt eget selskap: Tom Dixon Studio. Du kjenner kanskje best til hans assymetriske rav-aktige takpendler fra før.