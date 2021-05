Samtlige av selskapene bak disse bordene opplever enorm vekst

Shaye Pathe ler godt i den andre enden av telefonen. For omtrent ett år siden startet han Humbleworks – en av de aller første løsningene for et portabelt stående kontor. Forretningsideen startet som mange andre gjennom historien. Man har et problem og søker en løsning. I dette tilfellet handlet det om hjemmekontoret. Da Storbritannia stengte ned for over et år siden var det mange som fikk ytterligere et nytt problem i fleisen. Arbeidsplassen, kontorpulten og stolen ble byttet ut med midlertidige løsninger.