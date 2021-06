Klokkedesignet «alle» drømmer om

Litt late amerikanere løser problemet ved å lage feite forkortelser. Audemars Piguet blir AP – «aypee». A. Lange & Söhne blir Lange – «længey». Det er med andre ord gode grunner til at Rolex-grunnlegger Hans Wilsdorf bestemte seg for å finne et businessnavn som var lett å uttale på de fleste språk. Sånn slapp han å bekymre seg for at folk skulle være redde for å si navnet på klokken sin.