Bygg Frank Lloyd Wrigth hjemme

De siste 18 månedene satte kjedsomhet i system for mange. Samtidig, når du har vært nok hjemme, lest alt som er å finne i bokhyllene og fikset alle små prosjekter i huset, så snubler du plutselig over ungenes lego. De er kanskje for gamle for den nå, men det er ikke du. Så du sitter der, og etter at du har bygget nok Ninjago, bestemmer du deg for at du er tross alt en viktig, voksen person med en skikkelig karriere. Du kan ikke bygge sånt fjas som dette.