Mini i dress

En artig fakta er at det tok 18 år før British Leyland klarte å tjene penger på Mini. Mellom 1957 og 1975 ble alle produsert med tap, noe som forklarte hvorfor konkurrentene aldri helt klarte å lage en god Mini-utfordrer på 60- og 70-tallet. Tyskerne var rett og slett overbevist om at engelskmennene satt på en hemmelig oppskrift, for å produsere med tap var utenkelig for tyskerne. Ettertiden har dog vist at engelskmennene heller ikke var helt klar over dette, da organisasjonen gjennom 60-tallet hadde vokst seg så stor og uoversiktlig at det ikke var helt enkelt å skjønne hvordan ting gikk rundt.