Dette designet er superhot igjen

TV-er var enda en produktkategori hvor den futuristiske tvisten passet inn. JVC «Videosphere», som lignet på en astronauthjelm, var populær på 70-tallet. Designet var såpass annerledes at de ved lansering markedsførte den under mottoet: «Introducing a television that's more fun than most shows you'll se on it.» Kanskje JVC allerede visste hvordan siste sesong av Game of Thrones kom til å materialisere seg, femti år i forveien.