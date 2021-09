Dette betaler du for i en dyr klokke

PERLAGE: Dyrere urverk er tradisjonelt sett dekorert for å gi overflater et mer eksklusivt uttrykk. Perlage er nok den aller vanligste formen. Her ser du en urmaker i arbeidet med å finisjere et mekanisk urverk med perlage, som er de sirkulære merkene etter en roterende pussemaskin. Foto: Getty Images

Lukk