Ny elsykkel: 60 prosent sterkere og 40 prosent lettere

Du har sikkert sett det. De elektriske motorsyklene som, ironisk nok, helt lydløst har dukket opp overalt. Kanskje ikke så rart at det fenger, all den tid motorsykler er lette saker, iallefall målt mot en bil. Dermed krever det heller ikke den mest formidable batteripakken for å suse gjennom verden tilnærmet lydløst, og farten som motorsykler er kjent for blir heller ikke akkurat svekket av en elektrisk drivlinje.