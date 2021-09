Nå kan du ha samme kamera som James Bond

Q2 er det tyske merkets tøffeste i kompaktklassen, med en 47,3 megapiksler CMOS-sensor og et fastmontert objektiv av typen Summilux 28mm f1.7 ASPH. Dessverre er spesialutgaven for Bond blottet for MI6s ellers fiffige spiongagdets – hverken flammekaster eller eksploderende tannpasta følger med på kjøpet. Prisen er forøvrig 79.000 kroner, og produksjonen begrenset til 250 eksemplarer. Til sammenligning koster Leicas standardutgave av samme kamera omtrent 58.000 kroner.