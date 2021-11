Det skyldes at hver vinkork har renset luften for 400 gram CO2. Gang det med 28 milliarder liter vin årlig, hvor de fleste tappes på flaske og tettes med kork. Hvert niende år har dessuten barken på treet vokst ut igjen og kan høstes på nytt, helt til treet er rundt 200 år gammelt. Til sammen betyr det utallige milliarder tonn CO2, noe som gjør at Amorim trygt kan skryte av bærekraft.