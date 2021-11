Noe stort hokus pokus er det altså ikke, det er de små tingene ved Oral B Pro 3 som overbeviser. Som at den er lett å holde ren. At den tar lite plass. At den pusser svært effektivt. Og at den tross alt hjelper deg å pusse riktig. Flere tannbørster har forsøkt å lage gode måter å advare om feilaktig pussing og bruk, på alle mulige kompliserte metoder. Pro 3 bare skrur ned farten på pussingen og lyser rødt med en slik intensitet at du kjapt slutter å pusse feil.