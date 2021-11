Det ble, som kjent, ikke noe av. Bilprosjektet ble skrotet etter initielle investeringer på 600 millioner dollar av årsaker som at den ble for dyr. Før covid brøt ut ga sønnen Jake Dyson, i et intervju med Finansavisen i Milano, forsikringer om at investeringene ville komme andre produkter til gode, som batteriteknologien, kunstig intelligens, og nå også bilens lakk.