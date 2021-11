For å illustrere, i podcasten til Rob Brydon (Brydon &) forklarerer Matthew Macfadyen litt mer om hvordan disse menneskene lever. Han spiller den inngiftede, og tidvis strevende, svigersønnen Tom Wambsgans. I podcasten forklarte han at første sesongen fikk kritikk av seriens researchere for bruken av dyre skjerf og frakker. Det var ikke det at ikke tingene var dyre nok, det var bare det at figurene er så rike at de ikke trenger dem uansett pris. Det var rett og slett ikke plagg de brukte, all den tid de alltid gikk fra en varm bil til et varmt helikopter til et varmt fly. Graden av ukomfort var aldri stor nok til å kreve noe annet enn dyre kasjmirgensere.