DIGITAL RAMMESØKER: I stedet for et speil som reflekterer hva objektivet ser (som i en speilrefleks), er Leica M11 utstyrt med en rammesøker. Glassvinduet øverst i venstre hjørne har hvite rammer som representerer objektivets brennvidde (motivet du tar bilde av). Nytt for M11 er at du også kan koble til en digital søker via blitsskoen. Foto: Leica AG