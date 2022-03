– På grunn av den tekniske og tilsynelatende minimale løsningen for opphenget, lyser lampen jevnt i alle retninger, og gir et rolig og sammenhengende lys fra alle vinkler – i alle rom. I Snøhetta snakker vi ofte om forestillingen om preposisjoner – forholdet mellom objekter og mennesker i et rom. Ved å anvende denne tankegangen i designprosessen til en lyskilde, har Volum-serien blitt like funksjonell og vakker fra alle preposisjoner i rommet, proklamerer den norske designsjefen.