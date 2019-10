Film og serier for høsten 2019

Succession - sesong 2

Succession er allerede godt i gang med sesong 2, som fyrte opp i august. Det er likevel et godt sted å starte for dem med sansen for makt, intriger og brølende oneliners. Serien omhandler en mediemogul og hans familie, åpenbart basert på Rupert Murdoch og med en god dose penger, makt, intriger og drama. De første episodene av sesong en levnet mange litt skuffet, men derfra tok det seg opp i et slags comeback-tempo sjelden sett. Brian Cox er fantastisk som Roy Logan.

I Norge er serien tilgjengelig på HBO Nordic.

Loro

Noen ting er så utrolig at du ville ikke trodd det i en film. Som Silvio Berlusconi, mannen som skal ha søkt politisk makt for å unngå straffeforfølgelse, og som endte opp som Italias lengstsittende statsminister.

Som deretter ble dømt til fengsel og likevel er medlem av Europa-parlamentet nå.

Vel, her er filmen om han, pakket inn med en italiensk, satitisk vri. Kan leies på de fleste straming-tjenester nå.

The Laundromat

Husker du Panama Papers. Selvsagt gjør du det, det fantes ikke en avis på den vestlige halvkule som ikke hevdet de var primus motor bak avsløringen. Vel her er filmen. Meryl Streep spiller en enke utsatt for forsikringssvindel. Det leder henne til Mossack Fonseca, advokatfirmaet som gjemte unna midler for stort sett alle med mye penger og lite skrupler. Advokatene spilles av Antonio Banderas og Gary Oldman. Skal være lovende, særlig med tanke på at det er regissøren av Oceans Eleven som står bak.

Kommer på netflix 18 oktober

Goliath -sesong 3

Billy Bob Thornton. En gang mye omtalt som eksmannen til Angelina Jolie. Nå, en skikkelig god skuespiller. Særlig i Goliath.

En noe undervurdert serie i Norge, men AMazon Prime har nå satset på en tredje sesong om den utslitte og fordrukne advokaten som stadig blir David som skal utfordre Goliat, i en eller annen mektig og farlig utgave.

Sesong en var brilliant og sesong to var ganske god, med noen sjokkerende tvister. Spørsmål er om sesong tre vil klare å løfte serien opp til gamle høyder. Det får vi svar på 4 oktober, inntil videre ligger de to første tilgjengelig på Amazon Prime.

The Crown - sesong 3

Ah, kongefamilie. Hvem har ikke snakket med Tante Gerd om hva som egentlig skjer i det svenske kongehuset? Hvorfor er Madde så lei seg? Har noen sett Silvia på en stund? Hvem er Carl Philip?

Vel glem det. Dette handler om det mektiske kongehuset i verden. Med veggene fulle av cash, maktkamper, dyre smykker og fete Land Rovere. Et ekte univers som får den interne maktkampen i Succession til å fremstå stusselig. Vi snakker selvsagt om det britiske.

Nå er sesong 3 av serien om Dronning Elizabeth snart klar. Og nå er det duket for drømmekvinnen for finansmenn gjennom 80-tallet, selv om hun dukker opp tidlig i karrieren. Margareth Thatcher, jernkvinnen, gjør sin første entre. Hvordan skal det gå med nerdete finansmenn i 40-50-årene når 90-tallets sexsymbol fra X-files, Gillian Anderson, skal spille jernkvinnen de drømte om gjennom hele 80-tallet?

Der Downton Abbey er en uendelig såpeserie, er The Crown hakket strammere i regien. Resultatet er overraskende godt.

Kommer på Netflix i november





EXIT

Bilder fra den nye NRK-serien "Exit" som omtaler norsk finansmiljø. Foto: Ingeborg Klyve, Fremantle/NRK

Allerede en snakkis i norsk næringsliv, en uke før den kommer ut. Serien omhandler fire norske næringslivsaktører, som i tillegg til å tjene gode penger, har sans for det de selv har definert som det gode liv.

Med andre ord en hemmelig 250 kvadratmeter leilighet, masse prostituerte, kokain og vold. Vemmelse og forakt skal antagelig møte sort humor og fascinasjon.

Det ligger foreløpig an til å bli svært lovende og hypen er allerede enorm.

Traileren til Exit

Made in Usa - En fabrikk i USA (American Factory)

Hva skjer når GM legger ned en fabrikk i Ohio og den så blir kjøpt opp av en kinesisk milliardær? Vel, det blir kaos. Den kinesiske milliardæren flyr inn egne folk for å få i gang produksjon av bilglass, men når to kulturer møtes blir det svært utfordrende, men til tider også svært lunt og morsomt.

Dokumentaren, er artig nok produsert av Barack og Michelle Obamas produksjonsselskap, etter at de inngikk en lukrativ deal om nettopp denne type produksjoner med Netflix.

Vel er den produsert av Obamaene, men den er regissert av de uavhengige filmskaperne Steven Bognar og Julia Reichert, ble påbegynt i 2014 og skal være svært god.

Tilgjengelig nå på Netflix.

The Irishman

Martin Scorsese vender tilbake til røttene, og skal i november presentere sin take på hva som skjedde med den legendariske fagforeningsbossen Jimmy Hoffa.

Han var en svært mektig figur i etterkrigstidens USA, men ble i 1964 dømt til fengsel for bestikkelser. Etter benådning av Richard Nixon i 1971 giret han opp til søksmål mot staten for å få lov å bedrive fagforeningsarbeid igjen, men etter et møte med mafian forsvant han i 1975.

Frank Sheean, som hevdet å ha myrdet Hoffa, skal spilles av Robert De Niro, mens Al Pacino skal gestalte den forsvunne “teamsteren”.

For ikke å snakke om at Joe Pesci er med.

Netflix 1 november

Et par ekstra

Kanskje ikke helt Wall Street eller høyesterett, men her er et par tips som fort kan fenge.

Jack Ryan

Serien, basert på Tom Clancy`s velkjente actionhelt, har tidligere blitt spilt av blant andre Alex Baldwin (Jakten på Rød Oktober), Harrison Ford ( Patriotenes Spill og Overhengende fare), Ben Affleck ( The Sum of all fears) og Chris Pine (Jack Ryan: Shadow Recruit).

Likevel var det i John Krasinskis figur at rollen for alvor fant sin plass på filmrullen. Serien er produsert av Amazon Prime, og sesong en var en fulltreffer.

I høst er serien tilbake for en ny sesong, stappfull av action og CIA-prat. Sterk anbefaling.

Ford vs. Ferrari

Si Ferrari og stort ett alle nikker, og tenker på de brannbilrøde sportsbildene fra Italia.

Si Shelby og enhver ordentlig bilentusiast vil nikke annerkjennende, og tenke på den eksentriske Carol Shelby og hans amerikanske muskelbiler, kanskje særlig AC Cobra og Shelby Mustang.

Uansett, i 1965 var Ford-ledelsen lei av å bli ydmyket av selvtilfredse italienere og stablet på beina et eget crew for å vise hvem som var boss i Les Mans. Fokus på HMS og gode støy- og miljørutiner gjorde det krevende.

Neida, jeg bare tuller, her var det høy fart og lite snakk om sikkerhet. Bør love godt.

Kommer på kino i november.