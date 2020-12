Lei julefilmer? Disse har du muligens ikke sett

Her tar manusforfatter John August (han som skrev de beste Bourne-filmene) for seg en dophandel, sett fra tre forskjellige sider. Det hele er gjort litt Tarantino-aktig. Og det ender ikke spesielt bra for rave-ungdommen som bare skulle ha litt ecstasy til fest og moro. God lærdom, dog litt på siden av den sedvanlige julefilmen. Den største kilden til julestemning i Go er den ene av karakterenes bil: En rød Ferrari 348 Spider.