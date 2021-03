Fenomenet Tiger Woods

Han var den mørkhudede amatøren som debuterte som proff i 1997 under US Masters på Augusta, en tidligere slavegård i Georgia, og vant. Han slo gjennom i en liljehvit elitesport som et symbol på afroamerikanernes mulighet til å klatre den sosiale rangstigen i et samfunn som alltid har vært rasistisk, men forsøkt å feie det under teppet.