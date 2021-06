Nytt finansdrama om Uber på vei

Finansdramaer fenger forbausende ofte svært godt. Alt fra Enron-dokumentaren The smartest guys in the room, via filmsuksessen The big short til dramaserien Billions, har en evne til å fascinere. Drama, grådighet og absurde pengesummer har den effekten på folk, uavhengig av hvem man heier på, både på skjerm og i det virkelige liv.