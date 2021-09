Harry Potter-stjernen som forelsket seg i Norge

– Ofte i filmbransjen kan det være slik at man må gjennom flere castingrunder og det er gjerne et stort apparat involvert. Men på The World to Come var det Mona som gav meg manuset. Jeg er evig takknemlig for at hun skapte denne rollen for meg. Etter å ha lest den første siden av manuset visste jeg at jeg ville være med. Noe av det jeg la merke til med manuset, var at det ikke var noen bortkastet dialog. Hver eneste replikk var så tankevekkende og presis, sier hun og trekker frem et konkret eksempel: