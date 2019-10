Fitbit Versa 2: hverken spesielt smart eller spesielt sporty

Fitbit skapte markedet for aktivitetsarmbånd med sine svarte plastlenker, som nesten så ut som billettbåndene halve Oslo bærer under Øyafestivalen. De telte skritt og kunne måle puls direkte på håndleddet, men man måtte nesten ha lupe for å lese av tallene på den bittelille skjermen.

Så utstyrte Apple oss med noe som nesten er en hel iPhone på armen, mens Garmin, Polar og Suunto surret hele Gjert Ingebrigtsen rundt håndleddet. Det har tatt tid for Fitbit å komme etter, men nå er andre generasjon av Versa her, utrolig nok kalt Versa 2.

Har sett lyset

For 2.000 kroner får du en svært lett og veldig behagelig klokke som er «inspirert» av Apple Watch i designet og som både kan fungere som en smartklokke og en treningsklokke.

VIDEO: Lett å se hvor de har hentet inspirasjonen (saken fortsetter under videoen)

Viktigste forskjell fra forrige Versa er den fantastisk skarpe og lyssterke OLED-skjermen. Den gjør det til en lek å følge instruksjoner fra alskens treningsprogrammer man kan laste inn.

Fantastisk skjerm: Bare tenk hvordan denne kunne vært brukt til seriøs treningsgrafikk, kart eller annet! Foto: Are Haram

Hallo? Hallo?!

Nytt er også at du kan talestyre klokken. Det vil si, det kan du ikke i Norge, for Amazon Alexa tilbys ikke her ennå. Og du går kanskje ikke glipp av så mye, med mindre du ofte har lyst til å starte nedtelling av tiden.

Fitbit Versa 2 Pris fra 2.000 kroner I tillegg kan man abonnere på Premium, som gir veiledning for trening, søvn og kosthold. Antatt pris er 90 kroner pr. måned. På størrelse med den minste Apple Watch. Veier under 40 gram (avhengig av lenken) Oppgitt batteritid 4-5 dager

I tillegg kan du selvsagt betale med å sveipe klokken foran terminalen og du kan stappe klokken full av sanger til ditt trådløse headset (Hallo! Vi er snart i 2020), og det finnes mange andre tredjeparts-apper man kan boltre seg i.

Best innendørs

Men Versa 2 mangler GPS. Derfor må du uansett ha med mobilen hvis du vil ha tracket løpe-, ski- eller sykkelturen. Og på mobilen har du jo allerede musikkbiblioteket, ikke sant?

VIDEO: Ikke akkurat noen løpeklokke: (saken fortsetter under videoen)

Harcore «O2-snappere» vil også savne bedre data under treningsøktene. Det endte med at vi lot Versa 2 ligge igjen hjemme på de harde treningsturene, men foretrakk den fremfor våre egne klokkealternativer til hverdags.

Sterke og svake sider Fordeler: Lett, svært behagelig, god skjerm, grei pris Ulemper: For enkel som sportsklokke, litt få smartklokkefunksjoner, litt kort batteritid Passer for: Mosjonister, alle som vil ha klapp på skulderen for antall skritt og trapper, alle med Android-telefoner Passer dårligere for: Aktive sportsfolk, de som ønsker state-of-the-art smartklokkefunksjoner, iPhone-brukere

Det vil si; etter å ha nektet klokken å gå i svart mellom hver gang vi hadde vekket den, sank batteritiden til rundt to døgn. Når laderen også er ganske stor, endte det med at vi parkerte klokken fullstendig.