Prisgalopp i Rolex-verden - tredobles i verdi på få år

Det å samle på armbåndsur var lenge en litt sær greie, forbeholdt de som likte å nerde helt ut om urverk, spikerstål og blånerte visere. I dag er derimot situasjonen en helt annen.

Det ser ut til å gå folkesport i å flashe Rolex rundt lanken når du bytter bæsjebleie på dassen på IKEA, Patek Phillipe på badestranden i Aya Napa og Lange & Söhne i styrerommet på brygga.

Den sprengte interessen har de siste årene satt et markant preg på bruktprisene, drevet hovedsakelig av en økende etterspørsel.

Når stål blir dyrere enn gull

Interessen er for tiden primært fokusert rundt to sveitsiske luksusmerker: Rolex og Patek Philippe. For å være mer spesifikk handler det om sportsmodeller (helst på lenke) gjort i stål, slik som Rolex Daytona og Submariner, samt Patek Philippe Nautilus.

En annen er Audemars Piguet Royal Oak. Og selv om prisøkningen har vært markant, har den eksploderende interessen levert en innflod av rosamyten blant hvermannsen om at «alle klokker er en investering».

Hvorfor?

La det ikke være noen tvil: For Rolex handler dette om masseproduserte armbåndsur. Det er antatt at det er nærmere millionen eksemplarer som produseres årlig.

Endog, uansett hva en skulle mene trumfer de for tiden popularitetsstatestikken. Ivrige prospektive kjøpere løper ned forhandlerne, men de fleste må vende snuten hjemover skuffet.

Realitetssjekken

Sannheten er at visse klokker har vært gode investeringsobjekter – objektivt sett. Men dette gjelder et fåtall modeller og referanser.

Skal du gjøre det godt her hjelper det altså ikke å poppe innom en urmaker på Karl Johan, dytte det hvite DNB-kortet i trynet på selgeren og kjøpe den eneste tilgjengelige stålklumpen i det ribbete utstillingsvinduet.

Der er nok utopi.

Med det ovennevnte i bakhodet, her er noen av de spesifikke referansene som har hatt store hopp i verdien.

DOBLET: I butikker rundt om koster denne Rolex Submarineren rundt 9.000 dollar. Hos Phillips i Hong Kong solgte dette eksemplaret for 17.500 dollar før salær. Foto: Phillips

Det store grønne monsteret

Rolex Submariner er en hjørnestein i klokkehistorien. Vanligvis er den gjort i stort utførelse, men en grønn versjon, populært kalt «hulk» på grunn av dets likhetstrekk med den store busemannen fra Marvel-serien ved samme navn, er også populær.

Ventelistene er lange. Det har gjort at folk går fullstendig bananas.

I butikker kostet dette uret rundt 9.000 dollar. I mai solgte en på auksjon på i Hong Kong 17.500 dollar – da allerede før salæret fra det kjente auksjonshuset Phillips har blitt medregnet.

På Finn.no finner du også de stadig vekk avertert til opp mot 140.000 kroner.

RÅDYRT STÅL: Patek Philippe Nautlius har en veiledende butikkpris på rundt 30.000 dollar. På annenhåndsmarkedet selger den for over det dobbelte. Foto: Phillips

Stålharde drømmer

Patek Philippe er merket kanskje mest kjent for sine svært kompliserte ur i edle metaller. Men om dagen er deres mest populære modell en sportsklokke i stål. De som er klare til å legge nærmere 300.000 kroner på bordet for en slik må vente lenge.

Hos forhandleren holder det ikke med bare penger. Det er mange om beinet. Det har ført til over 6 år lange ventelister i enkelte tilfeller.

Imidlertid er det noen som ikke greier å holde seg, og dermed må punge ut store summer for å kunne kjøpe en «brukt» modell.

I stedet for seks år betaler noen heller 600.000, nærmere eller mer enn det dobbelte av hva det allerede dyre uret egentlig koster.

EKSTREM ETTERSPØRSEL: Denne GMT-Masteren fra Rolex har angivelig en lang venteliste hos forhandlere. Dette eksemplaret solgte for 192.000 kroner hos auksjonshuset Phillips i Sveits i 2018. I 2019 er prisene enda høyere. Foto: Phillips

Gjennom flere tidssoner

Vi må tilbake til Rolex. For i tillegg til Submariner har den sveitsiske produsenten flere objekter med gigantisk interesse. GMT-Master II er modellen som kan vise deg flere tidssoner samtidig, hvilket kan være praktisk for den som reiser lang og mye.

I tillegg til modellene som fortsatt kan kjøpes i butikken den dag i dag, har interessen steget for gamle vintage utgaver, samt relativt nye utgåtte modeller. Eksempelvis solgte Phillips en referanse i gull fra 70-tallet til 20.000 sveitsiske franc for fire år siden. I år gikk en tilsvarende for nærmere tre ganger så mye.

Den nyeste versjonen av GMT-Master II (126710BLRO), som nå teoretisk sett selges i butikkene, averteres tidvis for togangeren på bruktmarkedet, da av både annenhåndsforhandlere og privatpersoner.

SVÆRT POPULÆR: Rolex Daytona i stål med hvit skive. Foto: Rolex

Dobbelt opp

Vi må tilbake til Rolex en siste gang. Sportskronografen Daytona er enda en av deres modeller som har hatt en vill prisstigning på annenhåndsmarkedet.

Hos norske forhandlere med Rolex-skilt i vinduet selges dette uret for rundt 110.000 kroner. På bruktmarkedet averteres de nå stadig vekk til godt over 200.000 kroner.

Og da snakker vi altså om den nyeste modellen. Vintage-referanser går for stadig høyere priser. En Daytona eid av skuespilleren Paul Newman gikk eksempelvis for en rekordstor sum i 2017. Skyhøye 17,8 millioner dollar stoppet budgivingen opp på da hammeren traff bordet.