Omega lanserer ny James Bond-klokke.

Det er nye James Bond-eventyr på horisonten, og samtidig er det 50 år siden «On her Majesty`s secret service» dukket opp på kinolerret, her hjemme med tittelen «På hemmelig tjeneste».

Kanskje en av de mindre kjente Bond-filmene, med George Lazenby i hovedrollen, men som likevel har fått en slags kultstatus med årene, godt hjulpet av at det antageligvis er den eneste filmen Lazenby egentlig huskes å ha spilt i, før han etterhvert ble eiendomsinvestor.

Ryktene skal ha det til at agenten hans anbefalte ham å skifte til andre roller, for å ikke bli typecastet som Bond. Det skulle hindre andre roller. Dårlige råd er ofte dyre de og.

Uansett. Nå er det altså lansert en spesialutgave av Bond-klokken Seamaster.

Vel og merke ble Omega først agentens foretrukne urverk en gang ut på 90-tallet, i filmen fra 1969 var det en Rolex Oyster Perpetual (ref. 6238) og en Rolex Submariner (ref. 5513) som ble brukt da agenten slåss med onde krefter og sjarmerte ubehjelpelige kvinner.

Hemmelig agent-klokke

Detaljer, for nå har Omega bestemt seg for å være rause og lage en jubileumsklokke for en film de ikke medvirket til. Klokken er en Seamaster 300M, med James Bond Limited Edition lagt til i tittelen. Klokken er i stål, med små 007-detaljer flere steder.

Her er det mye James Bond-referanser, både til Bonds familiekrest klokken 12, til datoen og skiven som ser ut som innsiden av en pistol. Foto: Omega

Den har også den spesielle Bond-syvtallet på den syvende i hver måned, og skiven er inspirert av den klassiske pistolmunningen i begynnelsen av de originale filmene (hvor morderen merkelig nok begynner å blø inni pistolen etter at agenten skyter ham eller henne).

Noe for armen?

Artig detaljer, om du er James Bond-fan, men klokkeinteresserte er ofte ikke de minst kritiske menneskene i verden. Kan de bli sett med en Bond-logo på håndleddet?

– Om dette er noe å ha, avhenger nok veldig av hvem man spør. Kvalitetsmessig er klokken på høyde med andre Omega-modeller, men så var det dette med det estetiske da, sier klokkeekspert og Tidssonen-sjef Jon Henrik Haraldsen.

For samlere og fans

For de fleste holder det nok ikke å være klokkeinteressert alene - da går man nok heller for en ordinær Seamaster, mener han.

– Bond-fans, og gjerne samlere med over gjennomsnittlig klokkeinteresse er den gruppen en slik klokke appellerer mest til. Det kan virke som en marginal gruppe, men globalt sett er ikke 7.007 eksemplarer så altfor voldsomt med tanke på hvor populært James Bond faktisk er, forklarer Haraldsen.

Det har vært laget flere spesialutgaver i forbindelse med Bond tidligere, dog med litt varierende grad av synlige bånd. I følge Omega selger disse klokkene som varmt hvetebrød, så det er rimelig å anta at samlerne også sitter klare til å åpne lommebøkene denne gangen.