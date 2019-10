Anthony Bourdain`s Patek og Rolex selges

Den ekstremt populære og karismatiske Anthony Bourdain valgte å avslutte livet i fjor sommer. Det sjokkerte mat- og TV-elskere verden over, men som ofte skjer har det bare bidratt enda mer til kjendisstatusen og mytene, og det vil antagelig slå inn på auksjonen fra boet hans.

For selv om hans nå 12 år gamle datter arvet alt, er det rundt 200 ting fra boet som skal på auksjon til inntekt for et stipend ved The Culinary Institute of America (40 prosent av inntektene går dit, resten til familien).

Se kokkens klokker her

Anthony Bourdains Rolex Oyster Date II (1 / 23)

Blant dem er åtte klokker som kokken brukte. Bourdain var glad i klokker, og hadde blant annet flere Rolex-klokker, blant annet en Oyster Perpetual han arvet fra sin far igjen.

Akkurat den er ikke til salgs, men av de mer profilerte klokkene som entusiaster har sett på TV finner vi blant annet en Panerai Radiomir 1940 og en Rolex Oyster date med blå skive. Det er også en Patek Philippe Calatrava i gull.

Anthony Bourdains var glad i klokker. Her med en Rolex Milgauss som ikke er en del av auksjonen. Foto: Getty

Foreløpig er prisene ikke iøynefallende, selv om de har passert relativt beskjedne prisanslag. Mestekokkens Rolex Oyster har foreløpig et bud på 10.000 dollar (pluss 25 prosent auksjonsavgift). Rolexen fra 1930 i gull er foreløpig verdtsatt til 3.700 dollar.

Og Pateken koster i skrivende øyeblikk verdt 9.750 dollar, ifølge høyeste bud.

Av andre ting som selges i boet er blant annet en pilotjakke fra Hangarskipet USS Nashville, med Tony Bourdain brodert på.

Anthony Bourdains klokkesamling til salgs Foto: iGavel

Det er også en rekke kunstverk, møbler, sol

briller, førsteutkast på manuser og dresser.

Anthony Bourdains kokkekniv leder auksjonen (1 / 8)

Foreløpig er det likevel Bourdains kokkekniv som er verdsatt høyeste. Pr. 15 oktober var det høyeste budet på 21.000 dollar. Det er likevel ventet at prisene vil stige betraktelig, da auksjonen løper til 30. oktober.