Premier League-managerenes klokker

Fotballspillere er ikke alltid de med den raffeste smaken, men det samme gjelder ikke alltid for fotballtrenerne deres. Takket være blant andre Hodinkee er det nå mulig å få et slags innblikk i hva de tar på armen når de går på banen.

Ole Gunnar Solskjær

La oss først starte med Ole Gunnar Solskjær, mens han fremdeles er manager for Manchester United.

Kristiansunderen har vært både spiller i det meste av sin karriere, og kanskje klubbens største fan siden.

Ole Gunnar Solskjær byttet klokke, da han byttet jobb. Foto: Getty

Derfor er det kanskje ikke et mysterium at han også har Manchester Uniteds egne klokke. Uret det er snakk om er en Tag Heuer, med det kortfattede modellnavnet «Carrera Calibre Heuer 01 Automatic Chronograph Limitied Edition Red Devil Manchester United». Si det uten å trekke pusten du.

Klokken er en standard Carrera Calibre Heuer 01, med skeleton urverk og som måler 45 mm. Urverket er automatisk og har cirka to dagers gangreserve.

Så er spørsmålet om Tag Heueren er kulest med eller uten den røde djevelen. Foto: Tag Heuer/Manchester United

Forskjellen var den normale utgaven er altså at den har fått farge og logo fra Manchester United. Prisen er nokså den den samme, så får det være en individuell vurdering hvilken som er det beste kjøpet. Prisen begynner rundt 55.000 kroner.

Det skal forøvrig legges til at Solskjær, før han ble manager, pleide å sees med en Breitling Emergency.

Jürgen Klopp

Mens Liverpool-sjef Jürgen Klopp sier seg fornøyd med å kjøre Opel, er han desto mer kresen i klokkeveien.

Premier League-trenere Foto: Getty

Såpass at han har en klokke som er nesten umulig å få tak i, en IWC «Aquatimer Perpetual Calender Digital Date-Month edition 50 Yrs Aquatimer». Også det en munnfull.

Uansett, klokken ser kanskje diskre ut, men er laget av «Ceratanium», som høres ut som noe fra en shampoo-reklame fra 90-tallet, men som altså er en slags keramisk titanimumlegering.

Litt mer komplisert forklart, kassen lages av titanium og så varmes den opp til å få en slags keramisk overflate.

IWC-en til Klopp er en av bare femti produsert. Foto: IWC

Klokken bruker IWCs 89802-urverk, og med digital gjengivelse av dag og måned. Den er også vanntett ned til 100 meter, som i klokkeverdenen er å anse som langgrunt, men som skulle være mer enn nok for de fleste dusjer etter fotballkampen. Sånn sett egner nok dette seg best på fotballbanen.

Nyprisen på klokken ved lansering i 2017 var omkring 425.000 kroner, men er bare laget i 50 eksemplarer, så det er naturlig å anta at prisen i dag er vesentlig høyere.

Klopp skal forøvrig ha en solid IWC og A. Lange & Söhne-samling.

Frank Lampard

Det hevdes av klokkevitere at Chelsea-boss Frank Lampard er en slags Patek Phillipe aficionado ( som eier både en 5370p, en 5270p, 5170j og en 5070p), men noen kjappe søk viser mannen kledd som en hvilken som helst norsk finansmann på fritiden.

Frank Lampard lar Patekene ligge hjemme før Chelsea-kamper. Foto: Getty

I stram joggedress, med et halvt livs ambisjoner pustende i nakken og med en pulsklokke på armen til å holde infarktet på avstand og bakkeløp-pers innen rekkevidde.

Likevel, Lampard er på sin side stadig oftere spottet med en Hublot Spirit of Big Bang Titanium Blue.

Den plutselige fascinasjonen for Hublot er ikke noe mysterium egentlig, siden klubben er sponset av klokkeprodusenten.

Uansett, klokken er velkjent for horologiske entusiaster, med 45 mm kasse, skeleton-urverk med 50 timer gangreserve og altså dykkermuligheter ned på langgrunna.

Reimen er dog i alligator, og selv om dyret er vanntett, er det tvilsomt at remmen er det.

Blå Hublot er det eneste riktige når Frank Lampard leder Chelsea Foto: IWC

Lampards variant er like blå som Chelsea, og har en startpris på knappe 200.000 kroner, om du jogger ned på Urmaker Bjerke og bestiller en.

Lampard brukte dog sine Patek-klokker mye oftere før, da han var Derby-sjef. Blant annet en temmelig sjelden Patek Phillippe Calatrava, med referanse 5153G-012, som bare er produsert i 80 eksemplarer.

Mauricio Pochettino

Det er lite Rolex å spotte på fotballbanene i england, iallefall blant trenerne. Derimot er det flere som altså digger IWC, og Mauricio Pochettino i Tottenham er en av dem.

Premier League-trener Mauricio Pochettino har alltid en IWC på kamp Foto: Getty

Dog er ikke hans like sjelden som Klopps, men den er raff likevel. Klokken det er snakk om er en IWC Pilot Timezoner Chronograph.

IWC Pilot Timezoner Chronograph Foto: IWC

Det er unektelig en tøff klokke, særlig på grunn av den nifty tidssone-løsningen, som passer alle 24 tidssoner. Du trykker inn to knapper og vrir bezelen til tidssonen du skal til og voila.

Det relativt kompliserte systemet ble utviklet av klokkemaker Michael Vogt på starten av 2000-tallet, og var egentlig en del av klokkemerket Vogard. Han solgte så patentet til IWC, og det har dukket opp i blant annet denne klokken. Urverket er det trofaste, automatiske 89760.

Det skal skytes inn at Tottenham er sponset av IWC, så Pochettinos forhold til urmakeren før trenerjobben er uklart.

Daniel Farke

Daniel Farke i Norwich City bruker sin egen klokke, da ingen sponser det laget klokkemessig. Foto: Getty

Og plutselig ble mye Rolex-fans i Norge Norwich City-fans. Foto: Rolex

Vel, en Rolex er det også i engelsk toppfotball, slapp helt av. I Norwich. Den tilhører Norwich City-sjef Daniel Farke, som har en Rolex Deepsea, referanse 126000.

Tyskeren har trent laget siden 2017, men de har ikke noe samarbeid med verdens mest kjente klokkeprodusent.

Dermed er det å anta at Farke bare liker klokken, som måler 44mm, med mekanisk urverk av caliber 3235, og som er vanntett ned på komiske 3.900 meter.

Nestemann på listen har vel og merke en Rolex Deep-seadweller han og, men det er ikke den han er mest kjent for å bruke eller like.

Pep Guardiola

Manchester City-sjefen Pep Guardiola skal være svært glad i Richard Mille, og er mye sett med en spesiell utgave, en RM010 Automatic AMC Blue, som kun er produsert i 30 eksemplarer.

Klokken har en startpris på rundt 750.000 kroner, med en kasse i titanium, og et urverk i samme materiale. Den har også en tourbillon, og en ekstra tidssone. Kjekt.

Pep Guardiola er en sterk Richard Mille-fan. Foto: Getty

Richard Mille RM010 Automatic AMC Blue Foto: Richard Mille

Spanjolen skal forøvrig ha en rekke Richard Mille-klokker, og har blitt sett med en Richard Mille RM004 ved jevne mellomrom.

Marco Silva

Med stort ego følger stor klokke, sku en tru. Iallefall om man ser mot Everton. Foto: Getty

Everton er sponset av Cvstos, så at Marco Silva er på banen med en er ikke akkurat et sjokk. Klokken han har valgt seg er også rimelig fotballspillervennlig, iallefall den romslige størrelsen.

Eller kanskje det er for å treffe nye kjøpegrupper. Cvstos har jo en egen modell av Challenge Jetline, med den nå «russiske» Gérard Depardieu som ambassadør, og som har tilnavnet «proud to be russian».

Stor er den, men den er unektelig litt tøff og. Foto: Cvstos

Tilbake til fotball, Silvas blå Challenge Chrono II har en kasse som måler 54 ganger 41 mm (du får den også i 59 ganger 45mm). Klokken er likevel rimelig spesiell, og ikke sett ofte. Prislappen er på rundt 140.000 kroner.

Roy Hodgson

72-åringen har hatt en overraskende god sesong så langt med Crystal Palace. Treneren overtok laget i 2017, etter at han ga seg som landslagstrener for England.

Roy Hogdson skiller seg ut blant trenerne, da hans klokke er oppkalt etter ham selv Foto: Getty

Men klokken han går med, er fra den tiden. I 2014 laget Hublot en spesialutgave, kalt King Power 66 Hodgson. Hodgson er generelt en Hublot fan, og har flere klokker han roterer.

Hublot Roy King Power 66 Hodgson. Foto: Hublot

Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini kan vise til gode resultater, og god klokkesmak Foto: Getty

Chileneren overtok West Ham ifjor og har foreløpig kunne vise til en god utvikling. Bedre enn visse andre, hevdes det.

Uansett, Pellegrini er ofte å se på banen med en klassisk IWC, med spesifikt en pilot's watch mark xviii, med en utropspris rundt 60.000 kroner.

Sean Dyche

Det ryktes at Burnley-manageren har en Patek Phillippe 5990, men siden han alltid er på banen med en håpløs smartklokke, vier vi ikke mer tid eller bilder til ham.

Nuno Espíríto Santo

Ikke alle trenere har like stor behov for flash. Foto: Getty

En som derimot fortjener litt omtale er den portugisiske eks-keeperen. Wolwerhampton har ingen klokkeprodusent som sponsor (eller samarbeidspartner som det kalles), men de har Thomas Cook, artig nok. Eller hadde.

Manager Nuno Espíríto Santo har spilt nok fotball til å kunne kostet på seg noe råflott, men velger derimot å gå for den relativt moderate Tag Heuer Formula 1 Quartz Chronograph. Eller det er iallefall det mange hevder. Men her er han altså spottet med en Hublot Big Bang Chrono. Prisen starter rundt 125.000 kroner for Big Bang.

Tag Heuer Formula 1 Quartz er den foretrukne baneklokken. Foto: Tag Heuer

Tag Heueren han som oftest figurerer med er batteridrevet, og har en beskjeden, sett med fotballspillerøyne, prislapp på rundt 12.000 kroner.

Lars Lagerback

Utenfor Premier League er det ikke alltid like glamorøst. Selv ikke for Lars Lagerbäck. Foto: Getty

Prisen for mest moderate topptrener får Santo likevel ikke. Om vi svinger ut av Premier League og inn på hjemmebane finner vi Lars Lagerbäck, som trener det norske herrelandslaget. Den svenske treneren er så moderat at det må vri seg skamfullt i hjertet på Drillo, for han går med en Sekonda.

Akkurat denne Sekonda-modellen må du ut med ca 600 kroner for. Foto: Sekonda

Det hevdes å være det største klokkemerket i Storbrittania, og er også en britisk produsent. Det sagt så ble merket startet i 1966, og produserte det meste av klokkene sine i det gamle Sovjetunionen.

Da muren falt ble det for dyrt, og klokkene produseres nå i Hong Kong.

Prisen? Vel, om du er kjapp kan du bestille deg en for 200 kroner på Amazon. Den kommer likevel høyt ut på kundeomtaler og skal være mye for pengene.