Halvor Bjerke inviterer til klokkefest på Oslo Watch Fair

– Klokkeinteressen har gått veldig opp i verden. Og særlig i Norge, som har vært et u-land der, sier Halvor Bjerke.

Han er tredje generasjon urmaker, og driver den 96 år gamle familiebedriften. For to år siden eksperimenterte han med å starte en klokkemesse. Ikke et oppsiktsvekkende konsept i utlandet, men usett i Norge tidligere.

Rolex introduserte GMT II Batman i år. Stålmodellene til Rolex er svært populære i Norge, men på klokkemessen kommer hele katalogen til Rolex på utstilling Foto: Rolex

Den første messen ga mye erfaring, så nå øker vi omfanget og gjør det skikkelig, forklarer han.

Neste fredag og lørdag er dørene åpnet for det som blir den største klokkemessen arrangert i Norge, med Oslo Watch Fair.

Vil bygge på interessen

17 forskjellige klokkeprodusenter har tatt turen for å vise frem det de driver med, og for 250 kroner er du sikret en billett for å skue noen av verdens mest eksklusive urverk.

– Dette er ikke et rent salgsvindu for oss. Da ville det kanskje ikke gitt mening å invitere for eksempel Omega, siden vi bare har tre av 18 forhandlere i Norge, men derimot konsentrert oss om ting vi har eksklusivt. Men det er ikke noe gøy. Dette handler om mer enn oss, sier Bjerke og erkjenner at det er en markedsføring av klokker.

– Vi håper selvsagt at dette får effekt på salg og sånt, men vi ønsker også å bygge videre opp for klokkeinteressen i Norge.

Han forteller at dette er mer vanlig i Sverige og Danmark, selv om svenskene gjør det bak dører som i større grad er lukkede.

– Vi gjør som danskene, og åpner opp for publikum. Vi må være stolte om vi klarer å være limet som klarer å dra systemet sammen. Og åpne dører gjør at flere produsenter har lyst å komme og stille ut, sier han.

Alt er ikke bare Rolex

Det er en rekke kjente navn på listen over klokker som skal på messen.

For å begynne der, så er Rolex tydelig til stede. Nordmenn har for alvor fått i gang klokkeinteressen de siste årene, og veldig mange har falt hodestups for denne sveitsiske produsenten.

For Rolex kommer ikke tomhendt på fest. De har pakket med seg hele 2019-kolleksjonen til Norge.

Å se hele kolleksjonen på ett sted er ikke enkelt å få til vanligvis.

– Vi synes den særlige etterspørselsveksten etter klokker, og særlig med Rolex, er veldig hyggelig. Men det er også en vanskelig situasjon. Det er litt synd at folk er så opphengt i én produsent, for det lages veldig mye spennende og fine klokker.

Det er altså snakk om tunge navn fra den horologiske verdenen. Nevnt er Rolex, men verdens kanskje mest kjente luksusbrand er blitt en slags fellesnevner for klokkeinteressen i Norge, hvor middelklassen er pengesterk og kjøpelysten sterkere.

Millionklokker

Sånn sett er det kanskje mer spennende når A. Lange Sohne finner veien til Norge.

Den tyske produsenten lager klokker hvor prisen ofte begynner der Rolex slutter.

A. Lange Sohne introduserte Zeitwerk Date i år. Den er bare en av flere måter urprodusenten feirer at det er 30 år siden gjenoppstandelsen.

Synes du det er provoserende når folk bruker millioner av kroner på en bil, så bør du kanskje slutte å lese nå. For en A. Lange Sohne-klokke kan fort koste mellom to og tre millioner kroner.

Andre som gjester messen er Panerai, klokken som for alvor er kjent gjennom Sylvester Stallones kjærlighet for urverkene, men som står solid på egne, maskuline bein.

Sikkerhet og forsikring

Også Vacheron Constantin, Breguet, Hublot, JLC, Breitling, Tudor og Tag Heuer tar turen. For ikke å glemme en annen norsk favoritt, IWC.

– Vi har 1.500 kvadratmeter å boltre oss på, så dette blir en skikkelig norsk luksusmesse, sier Bjerke, og fortsetter:

– Det er snakk om en rekke produkter som aldri har vært i Norge. Vi henger oss opp i det vi tror vi kan selge i Norge, men nå kommer alt.

Han legger til at noen kanskje stusser på at det koster 250 kroner å komme inn.

– Billettinntektene er ikke det vesentlige, da de bare dekker litt av kostnadene. Prisen resulterer i at det bare er de interesserte som kommer. Sikkerhet- og forsikringsselskaper er fornøyd når gjestene er registrert samtidig som vi kan by på et glass i hånden når folk kommer.