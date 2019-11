Kjendis-Rolexer kan bli solgt for millioner

Det er gode tider for klokkeauksjoner, og før helgen ble det satt ny verdensrekord da en en Patek Phillipe Grandmaster Chime (ref. 6300A-010) ble solgt for solide 283 millioner kroner på Only Watch-auksjonen.

Det følger en rekke auksjoner i tiden fremover, men to skiller seg kanskje ut for dem utenfor den innerste klokkekrets.

Før den nye rekorden var det dog en litt mindre komplisert, men desto mer kjent klokke som holdt rekorden. Den berømte Rolex Daytona-en til den avdøde Hollywood-kjendisen og racingsjåføren Paul Newman.

Den ble solgt for drøye 160 millioner kroner, da den ble solgt for to år siden.

Det skal være den direkte inspirasjonen til en av klokkene som nå kommer for salg.

For vel var Paul Newman en stor skuespiller, men var han større en Gudfaren?

Det vil tiden vise, for klokken som auksjoneres bort, en Rolex GMT 1675, var eid av ingen ringere enn Marlon Brando.

Marlon Brando brukte klokken da han spilte i Apocalypse Now Foto: Mary Ellen Mark /Phillips

Gravert

Klokken har også en enda mer interessant historie, da den ble brukt av Brando i kultfilmen Apocalypse Nå, hvor Brando spiller den eksentriske oberst Walter E. Kurtz.

Egentlig mente kostymeavdelingen av en Rolex var alt for fancy for rollekarakteren, men Brando nektet å gi seg. Istedenfor rev han av bezelen på klokka, slik at den skulle se røffere ut, ifølge CNBC.

Visstnok hadde også Brando en forkjærlighet for å gravere ting. Vanligvis øker ikke det verdien på en klokke, eller egentlig noe som helst, men det er ikke tilfellet her. For denne er altså gravert med «m. Brando» på baksiden av kassen.

Klokken var antatt tapt, men den ble i realiteten gitt til hans datter Petra Brando Fischer i 1995. Der lå den til Paul Newmans Daytona ble solgt i 2017. Da bestemte datteren og mannen seg for å forsøke å selge klokka på auksjon, og donere bort deler av salgssummen til veldedighet.

Tee time

Siden 1967 har gullklokken fra Rolex vært på golflegenden Jack Niklaus`arm. Foto: Getty

Den andre klokken som skal selges tilhører golflegenden Jack Niklaus. Amerikaneren, som har fått æren for å ha revolusjonert sporten på 60-tallet, har i mange år blitt avbildet med en Rolex Day-Date (ref. 1803).

I seg selv ikke den mest oppsiktsvekkende Rolexen, men derimot en klassisk gullklokke, med en bruktpris idag rundt 120-150.000 kroner.

Denne har derimot vært på armen til en av de største nålevende golflegendene siden 1967, da han fikk den i gave fra Rolex, 27 år gammel.

Rolex Day-daten har vært med på mange feiringer. Foto: Phillips

Klokken har dermed vært på armen til Niklaus ved 12 av hans 18 championship-titler.

Ifølge auksjonshuset håper de på over en million dollar for klokken, eller altså minst 9 millioner kroner, med dagens valutakurser.

Andre mener klokken kan hente mye mer, og tangere rekorden satt med Paul Newmans Rolex, ifølge CNBC.

100 prosent av inntektene vil uansett gå til Niklaus egen organisasjon for barn med helseproblemer.