Her kan du kjøpe en stål-Rolex på dagen

Denne interessen for klokker er sterk rundt hele verden, noe som har drevet opp etterspørsel og prisene på klokker. Og særlig for Rolex.

For ti år siden kastet Entourage`s Ari Gold kredittkortet til assistenten og ba ham løpe ut og kjøpe en stål-Rolex, så han skulle se mindre vellykket ut enn han var.

Idag er det nesten umulig å skaffe seg en Rolex i stål, særlig en sportsmodell, uten å enten stå på kjedelige ventelister.

Og mange klokker finner du ikke der engang.

Vel, det finnes en løsning.

Men da må du booke deg en flybillett til Dubai.

Stor butikk

Selskapet Watchbox har åpnet showroom i emiratet, i samarbeid med midtøsten-kjeden Ahmed Seddiqi & Sons. De driver fra før av verdens største Rolex-butikk, som også er å finne i Dubai.

Det nye lokalet for brukte ur, som er på 160 kvadratmeter, er å finne i Dubai International Financial Centre.

Watchbox spesialiserer i brukte klokker, og har hatt svært sterk vekst de siste to årene. Selskapet har til enhver tid klokker verdt rundt 800 millioner kroner på lager, ifølge Financial Times.

Rundt ti prosent er å finne i klokkebutikken i Dubai.

Denne ettertraktede Rolexen er bare en av mange du kan sikre deg i butikken i Dubai. Foto: Rolex

Og det er en del ganske spesielle klokker du kan sikre deg. Blant annet skal de ha 10-15 Patek Philippe Nautilus ref. 5771 på lager.

Og nærmere 30 av Rolex GMT II av typen «Batman».

For ikke å snakke om en stor blanding andre klokker som etterhvert er blitt vanskelig å få tak i.

Klokkene er vel og merke ikke billige, så du slipper ikke unna at noen tar en solid fortjeneste, enten du kjøper den i en fancy butikk i Dubai eller via en fremmed på finn.no.

En sertifisert «Batman» koster fra 130.000 kroner og oppover, som er et visst påslag fra klokkens opprinnelige pris fra 82.500 kroner.

Sterk vekst

Markedet for brukte klokker er likevel svært sterkt, og ifølge Financial Times vil brukte klokker omsette for rundt 16 milliarder dollar på verdensbasis i år.

Det tilsvarer rundt en tredjedel av markedet for nye klokker, og bruktmarkedet er i sterk vekst.

Og Watchbox er langt fra de eneste som satser.

Luksuskjeden Richemond, som blant annet eier Cartier, Jaeger-LeCoultre, Panerai og Vacheron Constantin, sikret seg blant annet bruktkjeden Watchfinder i fjor.

Og flere av klokkeprodusentene har sine egne opplegg for salg av brukte klassikere.