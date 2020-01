Fikk sjokk da Rolex-en var verdt 6-7 millioner

Det er på den amerikanske utgaven av snurrepipperi-programmet Antiques Roadshow at veteranen møter opp for å finne ut hva klokken er verdt. Mannen, som klokelig ikke har navnet sitt på tv-skjermen, tjenestegjorde i Thailand på 70-tallet og kjøpte klokken for å bruke til dykking.

Han kjøpte klokken fordi han så pilotene på Continental og American Airlines brukte dem, og fikk en forkjærlighet for det sveitsiske urverket. Derfor sparte han opp penger og sikret seg en så fort han hadde råd.

Men klokken var litt for fin, og kostet tross alt nærmere en månedslønn, så han valgte å legge den i en safe og bruke en annen klokke. Og der har den blitt, mens mannen har levd et vanlig liv i Fargo i USA.

Den gangen betalte han altså 345 dollar for klokken, noe som i seg selv er spektakulært, men som tross alt var en del penger på 70-tallet. Likevel, mannen var ikke forbededt på anslaget fra Peter Planes, TV-programmets verdivurderer og ansatt i Luxe Auctioneers.

For uret, som også assosieres med Paul Newmans Daytona, er en såkalt 6365 Rolex Daytona. Vanligvis er den verdt rundt 400.000 dollar.

Denne modellen, med tilhørende svært lite bruk og alle papirer, anslår Planes at er verdt nærmere 700.000 dollar, eller omkring 6,5 millioner kroner. Det er en av de sjeldneste utgavene av Newman-klokkene som finnes i verden.

Det var mer enn mannen ventet seg og han går i bakken, men kameraene ruller. Kanskje mest for dramatisk effekt, men det er tydelig at dette er betydelig mer enn Rolex-eieren håpet på.

Hva mannen velger å gjøre med klokken er foreløpig uvisst, men Planes er tydelig på at han ikke kan bruke den. Da vil den falle mellom to og tre millioner kroner i verdi.