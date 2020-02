Hvorfor koster mekaniske klokker så mye?

Man trenger ikke å være klokkeinteressert for å vite at gull er et kostbart materiale, og tidligere har klokker av gull gjerne vært priset til rundt det dobbelte av samme modell i stål. Denne tommelfingerregelen har imidlertid liten sammenheng med den langt lavere forskjellen i reelle produksjonskostnader, og står kanskje også for fall.