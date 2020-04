Tag Heuer Connected: Ikke sjelløs forbrukerteknologi

I følge TAG Heuer var den opprinnelige Connected en stor salgssuksess, men om merket klarte å begeistre sitt sedvanlige publikum er et annet spørsmål. For typiske klokkeentusiaster var den litt for stor, litt for blass og litt for dum. Oppfølgeren Connected Modular 45 fra 2017 bød på et modulært design med muligheten til å erstatte elektronikken med tradisjonell mekanikk. I praksis var resultatet litt krampaktig og blottet for selvtillit – og fortsatt mer Silicon Valley enn La Chaux-de-Fonds.