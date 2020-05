De beste budsjettklokkene

Swatch Sistem Bau er en stilsikker Bauhaus-inspirert modell, som bytter ut den sedvanlige batteridrevne innmaten med et mekanisk selvopptrekkende urverk. Tro imidlertid ikke at det dreier seg om et standardverk fra ETA – «Sistem51» er et kontroversielt og utradisjonelt urverk, som er optimalisert for kostnadseffektivitet og masseproduksjon. Med en prislapp på kun 1.355 kroner, er det snakk om både mye klokke og «klokkesnakkis» for pengene.