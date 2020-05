Miljøvennlige klokker er industriens nye mote

Bak det nederlandske mikromerket står grunnleggerne Bernard Werk og Jorrit Niels – en forelegger og en skribent med luksusklokker som mangeårige spesialfelt. Da Werk for noen år siden ble oppmerksom på det ambisiøse prosjektet The Ocean Cleanup, kom ideen om å lage en «grønn klokke». Delvis for å vise at en mer bærekraftig produksjon er mulig, men også for å skape mer oppmerksomhet rundt den massive forurensningen som truer våre hav.