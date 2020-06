HISTORISK: Paul «Red» Adair var ekspert på å stoppe brønnbranner og gjorde seg verdenskjent i industrien på sin ekspertise på dette nokså snevre feltet. Han hadde alltid på seg sin Rolex Day-Date i helgull. Kanskje ikke det uret en tenker på som best for hardhause operasjoner, men for Adair funket det som smurt. Foto: NTB Scanpix