Ikoniske dameklokker fra Bulgari, Cartier og Rolex

Hun giftet seg med John Kennedy i 1953, og ble førstedame syv år senere – noe som resulterte i at hun også ble et stilikon over natten. Presidentfruen ble raskt kjent for sine feminine antrekk, som ofte besto av knelange kjoler, matchende todelte sett, hansker, hatter og perlekjeder. Den ikoniske Cartier Tank var som ofte prikken over i-en, og satte standarden på antrekket til presidentfruen. Stilen hennes ble ofte omtalt som american glamour.